Uzmanlarından diyabet hastalarına 'arı ekmeği' tavsiyesi

20 Aralık 2022 Salı, 07:00

Dr. Ender Saraç, diyabetin, pankreasın kan şekerini düzenleyen insülin hormonunu yeterli miktarda üretemediği ya da üretilen insülinin vücutta kullanımında yaşanan problemler sonucu, kandaki şeker düzeyinin yükselmesi (hiperglisemi) ile karakterize olan kronik bir hastalık olduğunu belirtti.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA KANITLANMIŞTIR"

2010 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen TURDEP-II çalışmasının sonuçlarına göre, son 12 yılda diyabet görülme oranının yüzde 90 arttığını ve diyabet sıklığının yüzde 13,7’ye ulaştığını aktaran Saraç, "Diyabetin kontrolünde arı ürünlerinin önemi ise bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 2021 yılında Morocco’da yapılan bir bilimsel çalışmada, diyabetik ratlarda arı ekmeğinin yüksek kan şekeri düzeyi, lipid profilindeki bozulmalar ve karaciğer fonksiyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, arı ekmeğinin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla standart ilaç olarak glibenklamid kullanılmıştır. Bilimsel çalışma, 36 rat üzerinde gerçekleştirilmiş olup ratlar, kontrol veya deney grubu olarak rastgele 2 ana gruba ayrılmıştır. 15 gün boyunca, sağlıklı ve diyabetik ratlara, su arı ekmeği veya glibenklamid verilmiştir. Bilimsel çalışmanın sonucunda, arı ekmeğinin içeriğinde yer alan yüksek fenolik ve flavonoid bileşiminin güçlü bir antioksidan özelliği taşıdığı belirlenmiştir. Arı ekmeği takviyesinin yüksek kan şekeri seviyelerini normal seviyeye düşürmede olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, glibenklamid ile arı ekmeğinin etkileri karşılaştırıldığında; arı ekmeğinin lipid profili, kan şekeri ve karaciğer enzim düzeyleri üzerindeki olumlu etkilerinin glibenklamide göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır" diye konuştu.

ARI EKMEĞİ TÜKETİLMESİ TAVSİYESİ

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmenin yanında, kan şekerinin normal sınırlar arasında kalmasını doğal yollarla desteklemek amacıyla Anadolu arı ekmeğinin günlük beslenmeye eklenmesinin önerilebileceğini ifade eden Saraç, çocukların günde 1, yetişkinlerin ise 1-2 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini doğrudan çiğneyerek ya da süt, meyve suyu veya yoğurt ile karıştırarak tüketmesi önerildiğini kaydetti.

"OLUMLU YÖNDE ETKİ GÖSTERDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "2019 yılında, Meksika’da Guadalajara Üniversitesinde yapılan çift kör, randomize bir klinik çalışmada, tip 2 diyabetli hastalarda propolis takviyesinin kan şekeri düzeyleri üzerine etkisi değerlendirilmiştir. 12 hafta süren bilimsel çalışmaya, Amerikan Diyabet Derneği (ADA) kriterlerine göre tip 2 diyabet teşhisi konulmuş ve herhangi bir farmakolojik tedavi almayan 36 yetişkin gönüllü katılımcı dahil edilmiş ve katılımcılar her grupta 12 kişinin yer aldığı 3 gruba rastgele ayrılmıştır. 1. grup kahvaltıdan önce ve akşam yemeğinden önce günde 2 kez 300 miligram propolis almıştır. 2. grup kahvaltıdan önce ve akşam yemeğinden önce günde 2 kez 850 miligram metformin kapsül almıştır. 3. grup ise hiç propolis ve metformin almamıştır. Bilimsel çalışmanın sonucunda, tip 2 diyabetli bireylerde propolis takviyesinin, açlık kan şekeri ve HbA1C gibi biyokimyasal belirteçlerde olumlu yönde düzenleyici etki gösterdiği görülmüştür" dedi.