Üzüm, şifa saçıyor: Kalpten cilde kadar sayısız faydası var

Anadolu’nun binlerce yıllık tarım geçmişine sahip meyvelerinden biri olan üzüm, yeşil, mor, siyah gibi farklı renkleriyle dünyada yaygın olarak yetiştiriliyor. Betül Merd, “İnce ya da kalın kabuklu ve sulu yapısıyla tatlı bir meyve olan üzüm, sıcak ve güneşli iklimleri sever. Türkiye’de başta Ege Bölgesi olmak üzere Manisa, Denizli ve İzmir illeri üzüm üretiminde öne çıkıyor. Ayrıca Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da da yaygın şekilde yetiştiriliyor. Dünya çapında ise İtalya, Fransa, ABD ve Çin gibi ülkeler önemli üreticiler arasında yer alıyor,” dedi.

VİTAMİN, MİNERAL VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Üzümün vitamin ve mineral deposu olduğunu vurgulayan Merd, “100 gram taze üzüm yaklaşık 70-80 kcal enerji sağlar. İçeriğinde C, K ve B6 vitaminlerinin yanı sıra potasyum, bakır, manganez gibi mineraller bulunur. Ayrıca resveratrol ve flavonoidler gibi güçlü antioksidanlar açısından da zengindir. Resveratrol özellikle üzüm kabuğunda yer alır ve kalp sağlığına olumlu etkileriyle tanınır,” diye konuştu.

ÜZÜMÜN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Uzun vadeli ve dengeli tüketildiğinde üzümün sağlığa pek çok fayda sağladığını belirten Betül Merd, üzümün yararlarını şu şekilde sıraladı:

Kalp dostudur: Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Antioksidan etkilidir: Resveratrol ve kuersetin gibi bileşikler sayesinde bağışıklığı güçlendirir, hücreleri oksidatif stresten korur.

Beyin sağlığını destekler: Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Sindirim sistemine iyi gelir: Kabızlıkla mücadelede etkilidir.

Kilo kontrolünü destekler: Düşük kalorili ve besleyici bir atıştırmalıktır.

Cilt yaşlanmasını yavaşlatabilir: Çekirdekli üzümler, anti-aging etkiler gösteren bileşikler içerir.

Enerji verir: İçeriğindeki doğal şekerler ve eser miktarda melatonin sayesinde yorgunlukla baş etmeye yardımcı olur.

Kemik sağlığını korur: K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriğiyle kemik yoğunluğunu destekler.

PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT

Her sağlıklı besinde olduğu gibi üzüm tüketiminde de ölçüye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Merd, “İnsülin direnci, diyabet ya da kilo kontrolü hedefi olan bireylerde porsiyon kontrolü çok önemlidir. Taze üzüm için bir porsiyon yaklaşık 15-20 adet, yani küçük bir salkım kadardır. Kuru üzüm ise yoğun şeker içerdiğinden, 1 yemek kaşığıyla sınırlandırılmalıdır. Üzümü protein içeren bir gıdayla—örneğin çiğ badem ya da yoğurtla—birlikte tüketmek, kan şekerinin daha dengeli seyretmesini sağlar,” ifadelerini kullandı.

Merd, üzümün doğru miktarda ve dengeli beslenme planı içinde yer aldığında genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguladı.