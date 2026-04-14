Uzun yaşamın biyolojik haritası: 100 yaşını aşanların kanındaki 37 gizli protein

İnsanlık tarihinin en eski sorularından biri olan "uzun yaşamın sırrı", modern tıbbın ve genetiğin yardımıyla gün yüzüne çıkıyor. Cenevre Üniversitesi (UNIGE) Tıp Fakültesi araştırmacıları, 100 yaş üzerindeki bireyler ile 30-60 yaş grubundaki genç yetişkinlerin kan değerlerini karşılaştırarak çarpıcı sonuçlar elde etti. 100 yaşını aşanların biyolojik olarak "farklı yaşlandığını" kanıtlayan çalışma, uzun ömrün sadece bir şans değil, kanda taşınan özel bir protein yapısı olduğunu ortaya koydu.

KAN DEĞERLERİNDEKİ 'GENÇLİK' İZLERİ

Araştırma kapsamında 100 yaş üzerindeki bireylerden alınan kan örneklerinde 724 farklı protein türü analiz edildi. Elde edilen veriler, asırlık çınarların kanında, 30-60 yaş grubundaki bireylerde bulunanlarla neredeyse aynı özelliklere sahip 37 kritik proteinin varlığını gösterdi. Bu proteinlerin varlığı, vücudun yaşlanma sürecine karşı geliştirdiği doğal bir direnç mekanizması olarak nitelendiriliyor. Bilim insanları, bu biyolojik mirasın sadece yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de doğrudan belirlediğini vurguluyor.

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN PARADOKSU

Çalışmanın en şaşırtıcı bulgusu ise "oksidatif stres" ve "antioksidanlar" arasındaki ilişki üzerine oldu. Genel tıp kanısının aksine, 100 yaşını aşan bireylerin vücutlarında daha az antioksidan protein bulunduğu saptandı. Profesör Karl-Heinz Krause, bu durumu bir paradoks olarak değil, bir verimlilik göstergesi olarak tanımlıyor. Krause’a göre, bu bireylerin vücutlarındaki oksidatif stres seviyesi doğal olarak o kadar düşük ki, vücut bu stresi kontrol altında tutmak için daha fazla antioksidan üretme ihtiyacı duymuyor. Bu bulgu, hücre hasarına yol açan serbest radikallere karşı vücudun en başından beri korunaklı olduğunu kanıtlıyor.

YAĞ METABOLİZMASI VE DOKULARIN KORUNMASI

Araştırma, 100 yaş üzerindeki bireylerin dokularını gençlik yıllarındaki kadar güçlü tutan protein seviyelerinin de stabil kaldığını gösterdi. Yaş ilerledikçe artması beklenen yağ metabolizmasıyla ilişkili proteinlerin bu grupta daha düşük seviyelerde kalması, kalp ve damar sağlığının korunmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kan şekerini düzenleyen mekanizmalarda rol oynayan DPP-4 proteininin bu kişilerde daha az bulunması, metabolik dengenin korunmasına yardımcı oluyor.