Uzun yıllar evli kalmanın formülü açıklandı: Bu dönemler kritik!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:58

ABD'de yapılan yeni bir anket, boşanan çiftler arasındaki en yaygın çatışma sebeplerini ortaya koydu. Forbes Advisor'ın yürüttüğü ankete boşanmış veya boşanma sürecinde olan bin kişi katıldı.

BİR NUMARALI BOŞANMA SEBEBİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, katılımcıların neredeyse yarısının bir numaralı boşanma sebebinin kariyer olduğu ortaya çıktı.Araştırmacılara göre evliliklerin neden başarısız olduğunu anlamak, çiftlerin ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda evliliğe karar veren çiftlere de rehberlik edebilir.

Çiftlerin evliliklerinin yıkılmasına sebebiyet veren bazı temel çatışmaları gün yüzüne çıkan anket sonuçları şu şekilde:

Çiftlerin yüzde 46'sı kariyer seçimlerinin evliliklerindeki en büyük çatışma kaynağı olduğu söylüyor.

Ebeveynlik anlayışları arasındaki farklılıklar yüzde 43'le ikinci sırada yer alıyor.

Boşanmaların çoğu tek bir taraf tarafından başlatılıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 27'si evliliği bitirme kararının karşılıklı olduğunu söylüyor.

Boşanmaların çoğu evliliğin 3. yılı ve 7. yılı arasında gerçekleşiyor.

Çiftlerin sadece yüzde 4'ü evliliğin 10. yılından sonra boşanıyor.

Uyum eksikliği, yeni çiftlerin boşanmasının en önemli nedeni. İlk yıllarında boşanan çiftlerin yüzde 59'u bu nedeni öne sürüyor.

ABD'li araştırmacılara göre 2021'de ülkede toplam 689 bin boşanma kayda geçti.

Veriler, ilk evliliklerin yaklaşık yarısının boşanmayla sonuçlandığını gösteriyor. Ancak ikinci ve sonraki evliliklerde boşanma oranları daha da yüksek.