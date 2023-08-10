İbrahim Tatlıses’ten ‘evlilik’ açıklaması
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten evlilik açıklaması geldi. Tatlıses sosyal medya hesabından “Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim” dedi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yeniden nikah masasına oturacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, 'Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil' ifadelerini kullandı.
Tatlıses "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" şeklinde de paylaşım yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Antalya açıklarında deprem!
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den