İbrahim Tatlıses’ten ‘evlilik’ açıklaması

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten evlilik açıklaması geldi. Tatlıses sosyal medya hesabından “Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:31
İbrahim Tatlıses’ten ‘evlilik’ açıklaması
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yeniden nikah masasına oturacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, 'Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil' ifadelerini kullandı.

Tatlıses "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" şeklinde de paylaşım yaptı. 


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