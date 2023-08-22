Milyoner bankacı, evlilik teklifi töreninde nişanlısını aldatmakla suçladı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 22.08.2023 - 14:05

İtalyan milyoner bankacı Massimo Segre, Cristina Seymandi ile yaklaşan düğününü kutlamak üzere İtalya'nın Torino kentindeki malikanesinde 150 davetliyi lüks bir resepsiyona davet etti.

64 yaşındaki Massimo, törende davetlilerin ve nişanlısının beklediği evlenme teklifi yerine, Seymandi'yi şok edici bir şekilde aldatmakla suçlayarak, herkesi şaşırttı.

Konuklardan biri tarafından çekilen görüntülerde, Massimo şunları kaydetti:

"Seymandi'ye sevme özgürlüğü vermek istiyorum. Özellikle de benden daha çok önemsediği belli olan bir başka kişiyi, önemli bir avukatı sevme özgürlüğünü. Sevgili Seymandi, ona zihinsel ve cinsel olarak ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Ondan önce de sanayici bir tanıdığınla ilişkin olduğunu biliyorum."

Organiza una fiesta para anunciar su boda y acaba destapando la infidelidad de su pareja: "Vete con él"



"No creas que me complace desvelarme como un cornudo frente a todos ustedes", le dijo el empresario italiano Massimo Segre a su prometida, la aristócrata, Cristina Seymandi pic.twitter.com/Qum8G2R5TP — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 19, 2023

Massimo, konuşmasına devam ederek, "Hepinizin önünde boynuzlanmış gibi görünmenin beni memnun ettiğini sanmayın. Seymandi gerçekleri anlatmakta o kadar iyidir ki, bu gece birlikte yaşamımıza son vermemin nedenini anlatması için onu yalnız bırakamazdım. Evlilik öncesi bile olsa sıradan bir aldatma hikayesi. Çok hayal kırıklığına uğradım, kalbim kırıldı" dedi.

Massimo, sahneden inmeden önce Saymandi'ye, sevgilisiyle "Mikonos'a tatile gitmesini, çünkü parasının çoktan ödendiğini" söyleyerek sözlerini bitirdi.

Konuklar söylenenler karşısında sessizliğini korurken, Saymandi şok içinde kaldı.

"İNTİKAMINI TİTİZLİKLE PLANLADI"

Zona Bianca TV haber programının yöneticisine yazdığı mektupta, Massimo'nun "psikolojik şiddet" uyguladığını ve "intikamını titizlikle planladığını" söyleyen Seymandi, Massimo'nun annesi tarafından kendisine verilen değerli bir safir yüzüğün partiden 15 gün önce "gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu" da kaydetti.

Times'a konuşan Seymandi'nin danışmanı Luca Poma, "itibar zedelenmesi" nedeniyle yasal yollara başvuracağını belirterek, "Sosyal medyada çok ciddi saldırılara ve İtalyan vatandaşlarından gelen tehditlere maruz kaldı. Bu travmatik bir durum" ifadelerini kullandı.

Seymandi'nin avukatı Claudio Strata, Massimo'nun kendisini kasıtlı olarak küçük düşürdüğüne işaret ederek, "Mektup onlarca kişinin önünde okundu ve gazetelere gönderilen bir videoya kaydedildi. Bunun doğaçlama olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

MASSİMO'NUN AVUKATLARI KONUŞTU

Massimo'nun avukatları Davide Calcagnile ve Daniele Zaniolo ise, Massimo'nun videoyu kendisinin paylaştığını redderek, "Massimo, videonun çekilmesine izin vermek bir yana, videoyu yayınladığını reddetmektedir" diye konuştular.

Massimo, Saymandi'yi çiftin ortak banka hesabından yaklaşık 600 bin sterlin çalmakla suçlarken, Saymandi ise paranın ayrılmalarından önce kendi rızasıyla verildiğini savundu.