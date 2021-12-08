Altın Kelebek sponsoru Pantene'in açıklaması tepki çekti: 'Etkinliğe bundan sonra destek olmayacağız diyebilirlerdi'

47. Altın Kelebek Ödülleri'nin sponsoru Pantene, İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sonrası gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınlamış, 'kadın hakları konusundaki duruşunun net olduğunu' savunarak, "Sponsorluk kapsamında tek isteğimiz, jürinin en az yüzde 50'sinin kadınlardan oluşması yönünde olmuştur" ifadelerini kullanmıştı. Pantene'in açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:39
Altın Kelebek sponsoru Pantene'in açıklaması tepki çekti: 'Etkinliğe bundan sonra destek olmayacağız diyebilirlerdi'
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Bu yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47. kez sahiplerini bulmuştu.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün İbrahim Tatlıses'e verilmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kadınlar sosyal medya üzerinden Pantene'e tepki göstermiş; Tatlıses'in, kadınlar hakkındaki açıklamarını ve partnerlerine şiddet uyguladığına dair geçmişteki haberleri paylaşarak Pantene için boykot çağrısı yapmıştı.

PANTENE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Son olarak tepkilerin ardından Pantene'den açıklama gelmişti. Şirketin Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlanarak 'ödül verilen sanatçılarla ilgili bir dahiliyetin olmadığı' kaydedilmişti.

Sponsorluk kapsamında tek isteğin 'jüri üyelerinin yüzde 50'sinin kadın üyelerden oluşması' olduğu belirtilerek, P&G Türkiye ve Pantene'in 'cinsiyet eşitliği için mücadele eden şirketler' olduğu ifade edilmişti.

AÇIKLAMA, SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Pantene'in açıklaması sonrası sosyal medyada tepkiler art arda geldi. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kullanıcı ve kadın örgütü, şirket tarafından yapılan açıklamayı kınadı.

Pantene'in açıklamasına gelen tepkilerden bazıları şu şekilde...

Kaan Sekban

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Ümit Kıvanç

Redd grubunun solisti Doğan Duru

Aslı Şafak

Yasemin Deneri isimli kullanıcının paylaşımı

Füsun Büyükgören isimli kullanıcının paylaşımı

Cerdal isimli kullanıcının paylaşımı


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