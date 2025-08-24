Türkiye’ye Gürcistan üzerinden girdiği belirtilen vampir kelebek, ilk olarak Doğu Karadeniz’de görülmeye başlandı ve kısa sürede İstanbul’un bazı bölgelerine kadar yayıldı. Peki, Vampir Kelebek nedir? Türkiye'de nerelerde görüldü? Vampir kelebek zararlı mı?



VAMPİR KELEBEK NEDİR?

Bilimsel adı Ricania Simulans olan ve halk arasında “vampir kelebek” denilen bu canlı, aslında bir kelebek değil. Kanat yapısı nedeniyle kelebeğe benzetilen tür, yaprak biti ya da ağaç biti gibi bitkilerin öz suyunu emerek besleniyor. Çin kökenli olan vampir kelebek, zamanla Asya’ya yayıldıktan sonra 1980’lerde Gürcistan’da görülmüş ve 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de yayılım göstermeye başlamış durumda.

VAMPİR KELEBEK İNSANA ZARARLI MI?



Uzmanlara göre vampir kelebeğin insanlara doğrudan bir zararı bulunmuyor. Isırma, alerji ya da hastalık bulaştırma gibi bir etkisi yok. Ancak sayılarının çokluğu ve ışığa yönelme eğilimleri nedeniyle evlere girerek vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Asıl zararı ise bitkilere oluyor. Tarım ürünlerinin öz suyunu emdiği için verim kaybına yol açıyor ve yeşil bitkilerin kurumasına neden olabiliyor.

VAMPİR KELEBEK TÜRKİYE’DE NERELERDE GÖRÜLÜYOR?



Vampir kelebek ilk olarak Doğu Karadeniz’de, özellikle Artvin, Rize ve Trabzon’da görülmeye başladı. Nemli iklimi tercih eden bu böcek, zamanla Karadeniz kıyıları boyunca yayıldı ve İstanbul’un kuzey bölgelerinde de yoğunlaştı. Karadeniz’e yakın ilçelerde sık rastlanması, böceğin nemli iklimi tercih ettiğini gösteriyor.

VAMPİR KELEBEKLER EVE GİRERSE NE YAPILMALI?



Uzmanlar, vampir kelebeğin insana zararı olmadığı için evlerde ilaçlama yapılmasını önermiyor. İlaçlamanın insanlar için sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyorlar. Bunun yerine:

Pencerelere sineklik takılması,

Akşam saatlerinde balkon ışıklarının kapalı tutulması,

Gerekirse böceklerin elle uzaklaştırılması öneriliyor.