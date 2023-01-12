Van Gölü'ndeki kuraklığa 'kar topu' ile dikkat çekti

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

Van Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekmek isteyen, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu ressam Orhan Onuk, 'Kar Damlası' adlı çalışma hazırladı.

9 Ocak'ta etkili olan ve onlarca kırsal mahallenin yolunu kapatan kar yağışının ardından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan Onuk, kar topladı. Karı toplara dönüştürüp, caddeden geçenlere veren Onuk, suyu azalan Van Gölü ile barajları anlattı.

"ÖNEMİNİ YOLDA GEÇEN VATANDAŞLARA ANLATTIM"

Van'ın tarihi, doğası ve turizmi ile ilgili bugüne kadar birçok tabloya imza atan Orhan Onuk, kuraklığın neden olduğu tehlikelere dikkat çekmek istediğini söyledi.

Onuk, "Karın yağması, bizi sevindirdi. Çizdiğim resimlerde Van Gölü'nü işliyorum. Özellikle son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak gölde büyük bir çekilme var. Ben de 'Kar Damlası' adlı çalışmam ile kar topu yaptım. Bu kar toplarını da sepete koyup, bunun önemini yolda geçen vatandaşlara anlattım. Göldeki çekilmeyi ve yağışın göle yapacağı etkisi ile ilgili bilgi verdim. Yörede yaşayan insanlarımızdan da suyu tasarruflu kullanmalarını istedim" diye konuştu.