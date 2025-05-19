Kurban vekaleti için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 2025 yılı vekalet bedelleri belli oldu. Peki, Vekaletle kurban kesilir mi? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?





VEKALETLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca yoktur. Öte yandan yaşanılan yerde muhtaç ve ihtiyaç sahipleri varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygundur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

2025 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

2025 vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde bir hisse 13 bin 500 TL, yurt dışında 5 bin 450 TL'dir.