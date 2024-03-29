Velayet davası sona eriyor: Brad Pitt geri adım attı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:13

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:13

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam Brad Pitt ile Angelina Jolie, velayet davasında uzlaşmak üzere. 2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmekten vazgeçti.

Daily Mail'in aktardığı habere göre, daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen Pitt, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi. Pitt'in çocuklarını ziyaret etme hakkında sahip olacak.

Davanın gelecek yaz sona ermesi bekleniyor.