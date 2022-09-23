Veliaht prens ile dünya evine giren Hande Macit ilk Türk düşes oldu

23 Eylül 2022 Cuma, 10:49

Mersin'de dünyaya gelen Türk vatandaşı Hande Macit (30), Hollanda'ya üniversite eğitimi için gittiği esnada Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile tanıştı. Alexander ile evlenen Macit, düşes ünvanı aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eşiyle bir partide tanıştıklarını ve tanışmaları sırasında onun prens olduğunu bilmediğini söyleyen Hande, “Eğlencede yanıma geldi. Sohbet sonrası telefonumu aldı. Bir hafta sonra Almanya’dan Hollanda’ya geldi. Prens olduğunu tanışmamızdan iki hafta sonra öğrendim” dedi.



108 YIL SONRA İLK KEZ

17 Haziran’da evlenen çift için dukalık töreni 17 Eylül’de yapıldı. Çiftin Neustrelitz Kilisesi’nde yapılan nikâh törenine yaklaşık 500 davetli katıldı. Neustrelitz’de 1914’ten beri bir dukalık düğünü yapılmadığı belirtilirken, 108 yıl aradan sonra gerçekleşen bu seremonide, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. Bu arada Hande Macit’in evlilik yüzüğünde, Mecklenburg’un ulusal renkleri olan mavi ve kırmızının kullanıldığı belirtildi.



