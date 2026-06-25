Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde en az 32 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ağır hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Peki, Venezuela'da nerede? Venezuela hangi kıtada? Venezuela'nın nüfusu kaç?

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela (resmî adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti), Güney Amerika kıtasının en kuzey ucunda yer alan bir ülkedir. Coğrafi konumu itibarıyla hem bir Güney Amerika ülkesi hem de geniş kıyı şeridiyle bir Karayip ülkesi kimliği taşır.

Kuzeyinde, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu bulunur. Kıyı açıklarında Trinidad ve Tobago, Aruba, Curaçao ve Bonaire gibi ada devletçikleri yer alır. Batısında Kolombiya. Güneyinde Brezilya. Doğusunda Guyana yer alır.

Ülke, ekvatorun hemen üzerinde (kuzey yarımkürede) konumlandığı için genel olarak yıl boyunca tropikal bir iklimin etkisi altındadır. Başkenti ve en büyük metropolü ise kuzey sahil şeridine yakın bir konumda bulunan Karacas'tır.

VENEZUELA NÜFUSU KAÇ?

2026 yılı başı itibarıyla yapılan demografik projeksiyonlara göre Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 28,5 milyon civarındadır. Geçmiş yıllarda bölgenin en çok göç alan ülkelerinden biri olmasına rağmen, son on yılda yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler neticesinde ciddi bir dış göç vermiş, bu durum nüfus artış hızının yavaşlamasına neden olmuştur. Nüfusun büyük çoğunluğu kuzeydeki kıyı şeridinde ve başkent Karakas çevresindeki metropol alanlarda yoğunlaşmıştır.

VENEZUELA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAAT FARKI

Venezuela, UTC-4 zaman dilimini kullanmaktadır. Türkiye (UTC+3) ile arasında 7 saatlik bir zaman farkı bulunur.