'Venöz tromboembolizm' dünyada her 37 saniyede bir can alıyor

07 Haziran 2022 Salı, 00:00

Her yıl 10 bin kişiden 5 ila 20'sinde görülen derin ven trombozu, çoğunlukla alt ekstremite derin venlerinde kan pıhtısı oluşumuyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık. Venöz tromboembolizm tablosunun yaşamı tehdit eden en önemli bileşeni ise oluşan kan pıhtısının koparak kan akışı aracılığıyla akciğere doğru ilerlemesiyle meydana gelen pulmoner embolizm.

Kan pıhtısının büyük olması durumunda akciğer atardamarında oluşan tıkanma sebebiyle kan akışı engellenebileceği için pulmoner emboli ölümcül bir hastalığa dönüşebilirken, pulmoner emboli tedavisinin hızlı olması, hayati tehlikenin önlenmesi ve oluşabilecek sağlık sorunlarını engellemek adına büyük önem taşıyor.

Özel bir ilaç firmasının başkanı Raşit Dinç, venöz tromboembolizmde erken tedavinin hayat kurtarıcı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada her 37 saniyede bir kişi toplardamar pıhtılaşması olarak bilinen venöz tromboembolizm sonucu hayatını kaybediyor. Meme kanseri ve AIDS’e bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin toplamından daha fazla olan bu oran, hastalığın ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor."

DAMAR TIKANIKLIĞINA ASPİRASYON ÇÖZÜMÜ

Hastanelerde önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösterilen venöz tromboembolizm hastalığında erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor. Dovi Aspirasyon tedavisiyle venöz tromboembolizm hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan pulmoner embolizm ve tekrarlayan DVT oluşumu da yüksek oranda engellenebiliyor.

Özellikle taze ve yumuşak trombüs tedavisinde etkili sonuçlar veren Dovi Aspirasyon Kateteri, geçiş performansı, bükülme direnci ve trombüs-aspirasyon kapasitesi arasında sağladığı denge ile hasta için tamamen ağrısız bir seçenek sunuyor.

DERİN VEN TROMBOZU NEDİR?

Derin ven trombozu, kol, karın veya beynin çevresindeki alan da etkilense dahi özellikle bacakta olmak üzere vücudun derin venlerinde kan pıhtısı oluştuğunda meydana geliyor. Pıhtı, herhangi bir ven hasarı ya da vücutta dolaşan kanın yoğunlaşması veya yavaşlaması sonucu oluşuyor.

Derin ven trombozunun potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyonu olan pulmoner embolizm ise kan pıhtısı koparak kan akışı aracılığıyla akciğere doğru ilerlediğinde meydana geliyor.

DVT/PE teşhisi koyulan yüzde 30 hastadan 10'u bir ay içerisinde hayatını kaybediyor. Derin ven trombozundan şikayetçi birçok kişi, ilgili uzuvda ağrı, şişme, ciltte renk değişikliği, pullanma veya ülser gibi uzun süreli komplikasyonlara maruz kalırken; yaklaşık yüzde 40'ında hastalık 10 yıl içerisinde nüksediyor.