Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:16

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:16

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, VHS virüsünün Türkiye'de görülmeye başladığını ve özellikle Karadeniz'de balık ölümlerine yol açtığını söyledi. Peki, VHS (Viral Hemorajik Septisemi) nedir? VHS nasıl bulaşır? VHS kimlerde görülür?

VHS NEDİR?

Viral hemorajik septisemi (VHS), bir tür viral enfeksiyon hastalığıdır. Bu enfeksiyon, vücutta ciddi kanamalara neden olan ve genellikle dolaşım sistemi üzerinden yayılan virüslerin neden olduğu bir tür septisemi veya kan zehirlenmesidir. Viral hemorajik septisemiye yol açabilen virüsler arasında Ebola virüsü, Marburg virüsü, Lassa virüsü, Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü ve Dengue virüsü gibi çeşitli virüsler bulunur.

Bu virüsler genellikle vücutta ciddi bir immün yanıt tetiklerler ve kanamalara, organ yetmezliklerine, yüksek ateşe ve diğer ciddi semptomlara neden olabilirler. Viral hemorajik septisemi, özellikle tropikal ve yarı tropikal bölgelerde daha yaygın görülür ve bu bölgelerdeki sağlık sistemi zayıf olduğunda ölümcül olabilir.

Viral hemorajik septisemi, özellikle enfekte kişilerle temas sırasında koruyucu önlemlerin alınmadığı durumlarda yayılabilir. Bu nedenle, bu tür enfeksiyonlardan korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı, hijyen kurallarına uyulmalı ve enfekte kişilerle temas sınırlanmalıdır. Ayrıca, bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonların tıbbi olarak izlenmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

Unutmayın ki viral hemorajik septisemi farklı virüsler tarafından neden olabileceği için semptomlar ve tedavi yöntemleri virüs türüne bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle bu tür bir enfeksiyon şüphesi durumunda bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.