Victoria Beckham’a büyük onur: Sanat ve Edebiyat Nişanı aldı!

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, moda dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle Fransa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Sanat ve Edebiyat Nişanı (Ordre des Arts et des Lettres) ile onurlandırıldı. Paris’te düzenlenen törende ödülü, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati bizzat takdim etti.

"MİLYONLARCA GENÇ KIZ İÇİN ROL MODELSİNİZ"

Törende konuşan Kültür Bakanı Dati, Beckham’ın moda dünyasındaki etkisini şu sözlerle övdü: “Milyonlarca genç kıza kendilerinin yeni bir temsilini sundunuz. Birçoğu için gerçek bir rol model oldunuz, her birimize özgürlük ve cesaretin tadını tattırdınız.” Daha önce Zoe Saldana, Selena Gomez ve Jude Law gibi isimlerin layık görüldüğü bu nişan, sanat ve edebiyata bireysel katkı sunan figürlere veriliyor.





BECKHAM AİLESİ TAM KADRO, BROOKLYN YİNE YOK

51 yaşındaki tasarımcıyı bu gurur gününde eşi David Beckham, çocukları Romeo (23), Cruz (20) ve Harper (14) yalnız bırakmadı. Törende ayrıca aile dostları ve çocuklarının kız arkadaşları da hazır bulundu. Ancak ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham (26), törene katılmayarak dikkatleri üzerine çekti.

Eşi Nicola Peltz ile ABD'de yaşayan Brooklyn’in; babasının 50. yaş günü, annesinin belgesel galası ve babasının şövalyelik töreninden sonra bu önemli etkinliğe de katılmaması, aile içindeki kopuş iddialarını bir kez daha güçlendirdi.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ÇOCUKLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Brooklyn ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği ve oğlunun sert iddialarıyla sarsıldığı konuşulan Victoria Beckham, ödül konuşmasında vakur duruşunu bozmadı. Kendisine ve vizyonuna inandıkları için tüm çocuklarına özel olarak teşekkür eden Beckham, aile dramasının bu büyük başarıyı gölgelemesine izin vermedi.