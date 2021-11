Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşanıyor: Özel biriyle tanıştım

Erkeklere güvenini yitirdiği' gerekçesiyle 'kendisiyle' evlenince manşetlere taşınan 33 yaşındaki Brezilyalı model Cris Galera bu kez de 'boşanma' kararıyla gündemde.

Başkasına aşık olduğunu açıklayan Galera bu sebeple 'kendisiyle yolları ayırmaya' karar verdi. 33 yaşındaki model "Özel biriyle tanıştım ve aşka inanmaya başladım" dedi.

Sputnik'in haberine göre, birkaç ay önceki 'düğününde' artık olgun, güçlü ve kararlı bir kadın olduğunun farkına vardığını söyleyen Galera, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" ifadelerini kullanmıştı. Bir Katolik kilisesi avlusunda poz veren Galera dekolteli bir gelinlik giymesinin nedenini de "En iyi özelliklerimi, yani memelerimi öne çıkarmak istedim" sözleriyle açıklamıştı.

