'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
Adana'da, 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 2'nci gününe hafta sonu dolayısıyla ilgi yoğun oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi.
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