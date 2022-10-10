'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi

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Adana'da, 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 2'nci gününe hafta sonu dolayısıyla ilgi yoğun oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00
Adana Adana Lezzet Festivali

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