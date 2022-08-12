Arctic Monkeys üyeleri, Beyoğlu'nda bakkal tarafından kovuldu

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Dünyaca ünlü grup Arctic Monkeys, İstanbul'da verdikleri konserlerin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğradı. Grubun dükkan önünde alkol almasına sinirlenen bakkal küfürler ederek ve şişeleri fırlatarak Arctic Monkeys'i kovdu. Bakkal, içki şişelerini çöpe fırlatıp İngilizce bağırarak küfür etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 10:05

İngiliz rock grubu Arctic Monkeys salı günü İstanbul’da konser verdi. Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley Asmalımescit'te bir mekana gitti.

Arctic Monkeys Bakkal konser kadıköy

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