Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü kişi konuştu: 'Aşağılık bir durum yok'

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Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip yanındaki kişinin başından aşağı dökmüştü. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından garson olduğu iddia edilen Murat Yaşar "Onur duydum" diyerek yaşananları anlattı. Ayrıca Yaşar'ın garson değil, işletme müdürü olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:32

Bodrum’da konser veren Demet Akalın, içtiği şampanyayı elma suyuna benzettikten sonra garson olduğu iddia edilen kişinin başından aşağı dökmüştü. Demet Akalın’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Demet Akalın garson şampanya

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