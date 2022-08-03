Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü kişi konuştu: 'Aşağılık bir durum yok'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:30

Bodrum’da konser veren Demet Akalın, içtiği şampanyayı elma suyuna benzettikten sonra garson olduğu iddia edilen kişinin başından aşağı dökmüştü. Demet Akalın’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

'DÖKMEMİ GURBETÇİLER İSTİYOR' DEMİŞTİ

Tepkiler sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları Akalın’a daha sert tepki göstermeye başladı. Son olarak, başına şampanya dökülen kişi olan olayın baş aktörü isim, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

DEMET AKALIN'I SAVUNDU

Başından aşağı şampanya dökülen kişinin garson değil, işletme müdürü Murat Yaşar olduğu ortaya çıktı. Murat Yaşar da Demet Akalın’ı savundu.

"AŞAĞILIK BİR DURUM YOK!"

Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Murat Yaşar şu ifadeleri kullandı:

"Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."