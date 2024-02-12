Dünyaca ünlü markaya dava açtı!
Dünyaca ünlü Fransız markası ile davalık olan İzmir'in ünlü sahafı Hermes Sahhaf sahibi Ümit Nar Cumhuriyet TV'de başlattığı hukuk mücadelesini anlattı.
Dünyaca ünlü Fransız markası ile davalık olan İzmir'in ünlü sahafı Hermes Sahhaf sahibi Ümit Nar Cumhuriyet TV'de başlattığı hukuk mücadelesini anlattı.
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