Dünyaca ünlü markaya dava açtı!

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Dünyaca ünlü Fransız markası ile davalık olan İzmir'in ünlü sahafı Hermes Sahhaf sahibi Ümit Nar Cumhuriyet TV'de başlattığı hukuk mücadelesini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2024 Pazartesi, 12:11

Dünyaca ünlü Fransız markası ile davalık olan İzmir'in ünlü sahafı Hermes Sahhaf sahibi Ümit Nar Cumhuriyet TV'de başlattığı hukuk mücadelesini anlattı.

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