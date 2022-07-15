Entübe edilmişti; Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 14:36
Entübe edilmişti; Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
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Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği duyurulan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

TV100’den Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre, tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı öğrenildi.

Öte yandan Uluç'un enfeksiyon değerlerinin düşmesiyle birlikte karından beslenmeye başlanacağı belirtildi. 


Hıncal Uluç TV100 tedavi
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