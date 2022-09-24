Felçli 'Dost'un evi, Meclis: Özel günlerde takım giyiyor

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Isparta'da kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç olan kırma cinsi köpeğin bakımını, Ankara'da ameliyat edilerek yürüteç takılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'ndaki polisler üstlendi. 'Dost' adı verilen, özel günlerde gömlek ve ceket giydirilip, kravat takılan köpek, Meclis'in maskotu oldu.

DHA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00
Köpek Meclis Yaşam

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