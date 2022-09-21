Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Muratpaşa ilçesinin Sinan Mahallesi'nde harabe halde aldığı bir gecekondu evinin enkazından çıkan, tahta, tuğla, çivi, kapı ve pencere çerçevelerini kullanarak atölye yapan Adnan Ceylan, burada yaptığı heykellerden özel bir sergi koleksiyonu hazırlıyor. Bir heykelin büyüklüğüne göre yapımının 2,5- 3 ay sürdüğünü aktaran Ceylan, “Antalya, Türk turizminin başkenti. Burada öyle bir sergi hazırlamak istiyorum ki, turistler bu heykelleri gördüğünde 'Evet bu şehirde sanatın ruhu' var desinler istiyorum" dedi.

