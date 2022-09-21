Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
Antalya’da, kendisini ileri geri dönüşüm (driftwood) sanatçışı olarak adlandıran Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yollarıyla sürüklenerek bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından heykel ve ev aksesuarları yapmasıyla tanınıyor. Şimdilerde ise harabe halde aldığı eski bir yapıyı tamamen geri dönüştürüp atölyeye çeviren Ceylan, Antalya'nın çeşitli noktalarında sergilemek için 20 parçadan oluşacak geri dönüşüm heykel koleksiyonunun yapımına da başladı.
Muratpaşa ilçesinin Sinan Mahallesi'nde harabe halde aldığı bir gecekondu evinin enkazından çıkan, tahta, tuğla, çivi, kapı ve pencere çerçevelerini kullanarak atölye yapan Adnan Ceylan, burada yaptığı heykellerden özel bir sergi koleksiyonu hazırlıyor. Bir heykelin büyüklüğüne göre yapımının 2,5- 3 ay sürdüğünü aktaran Ceylan, “Antalya, Türk turizminin başkenti. Burada öyle bir sergi hazırlamak istiyorum ki, turistler bu heykelleri gördüğünde 'Evet bu şehirde sanatın ruhu' var desinler istiyorum" dedi.
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