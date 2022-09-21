'Türk doktorlara güveniyorum' diyerek Türkiye'de ameliyat oldu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

35 yıldır İngiltere'de yaşayan Hasan Ergönül, yaklaşık 1 ay önce memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izne geldi. Evinde aniden rahatsızlanan Ergönül, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde damarlarının tıkanmak üzere olduğu belirlenen Ergönül, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından kapalı yöntemle yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.