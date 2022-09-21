'Türk doktorlara güveniyorum' diyerek Türkiye'de ameliyat oldu
İngiltere'den izne geldiği Kahramanmaraş'ta rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede kalp ameliyatı olması gerektiği söylenen Hasan Ergönül (56), yakınlarının 'İngiltere'ye götürelim orada ol' teklifini, 'Türk doktorlara güveniyorum' diyerek reddetti. Ergönül, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Hem kendisinin hem de yakınlarının doktor konusunda çok araştırma yaptığını belirten Ergönül, “Burada ameliyat olmayı tercih ettim çünkü bizim hocalara daha çok güveniyorum" dedi.
35 yıldır İngiltere'de yaşayan Hasan Ergönül, yaklaşık 1 ay önce memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izne geldi. Evinde aniden rahatsızlanan Ergönül, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde damarlarının tıkanmak üzere olduğu belirlenen Ergönül, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından kapalı yöntemle yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.
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