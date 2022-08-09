Yenikapı'daki Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Sefo’nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.
İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali’nde 8 Ağustos gününde rapçi Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı.
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