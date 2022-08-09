Yenikapı'daki Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü

Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Sefo’nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 17:01
Yenikapı'daki Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
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İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali’nde 8 Ağustos gününde rapçi Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti.

Yaşanan kavgalar yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


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