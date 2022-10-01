Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor

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Yalova'da yaşayan Işıl Pekergin (50), iş yerinin önünde bulduğu ebabili beslemeye başladı. Pekergin, 3 aydır gittiği her yere ebabili de götürüyor. Sabah işe gelip, akşam da eve birlikte dönen Pekergin ile ebabil, görenlerin ilgisini çekiyor.

DHA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00


ebabil kuşu Yalova

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