Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
Yalova'da yaşayan Işıl Pekergin (50), iş yerinin önünde bulduğu ebabili beslemeye başladı. Pekergin, 3 aydır gittiği her yere ebabili de götürüyor. Sabah işe gelip, akşam da eve birlikte dönen Pekergin ile ebabil, görenlerin ilgisini çekiyor.
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