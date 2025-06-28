Viyana'dan gelen zarafet: Kardinalschnitten tarifi

Sacher pastası kadar meşhur olmasa da, Kardinalschnitten Avusturya mutfağının en rafine ve az bilinen tatlılarından biridir. 1930’lu yıllarda Viyana’da ortaya çıkan bu tatlı, Katolik kardinal cüppelerinin altın ve beyaz renklerinden ilham alınarak yaratılmıştır. Kat kat beze ve pandispanya arasında gizlenen taze çırpılmış krema ve meyve dokunuşlarıyla hem görsel hem damak açısından tam bir aristokrat tatlısı sayılır. Tatlı severler için farklı, şık ve zarif bir alternatif.
KARDINALSCHNITTEN TARİFİ
Malzemeler
Beze katmanı için:
- 4 yumurta beyazı
- 100 gr toz şeker
- Bir tutam tuz
- Pandispanya (sarı katman) için:
- 4 yumurta sarısı
- 50 gr toz şeker
- 50 gr un
- 1 tatlı kaşığı vanilin
Krema dolgusu için (2 seçenek):
- 200 ml taze krema (çırpılmış)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 tatlı kaşığı granül kahve (çözünebilir), sıcak suda eritilmiş veya 4 yemek kaşığı kayısı reçeli (orijinal Viyana versiyonunda sıkça kullanılır)
Yapılışı:
- Fırını ve tepsiyi hazırlayın: Fırını 180°C’ye ısıtın. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen bir fırın tepsisi (yaklaşık 30x40 cm) kullanın. Kağıda ince uzun şeritler çizebilir ya da sıkma torbası kullanarak düzgün katmanlar oluşturabilirsiniz.
- Beze karışımını hazırlayın: Yumurta beyazlarını bir tutam tuzla kar haline gelene kadar çırpın. Ardından şekeri yavaş yavaş ekleyerek parlak ve sıkı bir beze elde edin. Sıkma torbasına alarak 5 cm genişliğinde şeritler halinde tepsiye sıkın. Arada boşluk bırakın.
- Pandispanya karışımını yapın: Yumurta sarılarını şeker ve vanilinle çırpın. Unu eleyerek ekleyin. Hafif akışkan ama köpüklü bir kıvam elde edin. Bu karışımı beze şeritlerinin arasına sıkın veya dökün.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra soğumaya bırakın.
- Katmanları birleştirin: Soğuyan kekten iki eşit parçaya kesin. Bir katın üzerine kahveli krema (veya kayısı reçeli) sürün. Diğer parçayı üzerine kapatın.
- Son dokunuş: Üzerine pudra şekeri eleyin. Dilerseniz ince badem veya çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz. Buzdolabında 1–2 saat dinlendirip dilimleyerek servis yapın.