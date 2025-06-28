Viyana'dan gelen zarafet: Kardinalschnitten tarifi

Sacher pastası kadar meşhur olmasa da, Kardinalschnitten Avusturya mutfağının en rafine ve az bilinen tatlılarından biridir. 1930’lu yıllarda Viyana’da ortaya çıkan bu tatlı, Katolik kardinal cüppelerinin altın ve beyaz renklerinden ilham alınarak yaratılmıştır. Kat kat beze ve pandispanya arasında gizlenen taze çırpılmış krema ve meyve dokunuşlarıyla hem görsel hem damak açısından tam bir aristokrat tatlısı sayılır. Tatlı severler için farklı, şık ve zarif bir alternatif.

KARDINALSCHNITTEN TARİFİ

Malzemeler

Beze katmanı için:

4 yumurta beyazı

100 gr toz şeker

Bir tutam tuz

Pandispanya (sarı katman) için:

4 yumurta sarısı

50 gr toz şeker

50 gr un

1 tatlı kaşığı vanilin

Krema dolgusu için (2 seçenek):

200 ml taze krema (çırpılmış)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı granül kahve (çözünebilir), sıcak suda eritilmiş veya 4 yemek kaşığı kayısı reçeli (orijinal Viyana versiyonunda sıkça kullanılır)

Yapılışı: