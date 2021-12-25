25 Aralık 2021 Cumartesi, 12:19

AP Photo / Marty Lederhandler



En köklü moda dergilerinden biri olarak kabul edilen Vogue'un 17 yıllık editörü Grace Mirabella hayatını kaybetti. Mirabella, 92 yaşındaydı.

"Pratik modanın öncülerinden" olan Mirabella, 1971'de görevi Diana Vreeland'den devralmış ve 1988'de kadar görevde kalmıştı. New Jersey doğumlu olan lisans eğitimini ekonomi üzerine yapan Mirabella, dergicilik dünyasına atılmadan önce departman mağazaları Macy's ve Saks Fifth Avenue'da çalışmıştı.

KADINLARIN FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞINA ÖNEM VERDİ

T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre Mirabella'nın editörlüğü döneminde Vogue, "kariyer ve finansal bağımsızlığına öncelik veren çalışan kadınlara" yönelik yayınlara öncelik vermeye başladı. Mirabella, "Ben stilin en önemli yanının her gün kendini baştan keşfetmemek olduğuna inanırım" demişti.

Mirabella otobiyografisinde, "Artık ismi dışında hiçbir tanınırlığı olmayan kadınları öne çıkarmak istemiyordum. Vogue'u gazeteci, yazar, oyuncu, senarist, iş insanı kadınlara vermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

70'lerde Mirabella yönetiminde Vogue'un tirajı üç katına çıktı. Kendi otobiyografisinde de 80'li yıllara uyum sağlayamadığını belirten Mirabella'nın yerine 1988'de bugün hala görevde olan ve ABD tarihinin en önemli editörlerinden kabul edilen Anna Wintour getirildi.