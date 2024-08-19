Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuk heyecanı!
Geçen aylarda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel çifti üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu.
2010 yılında evlenen Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacakları yönündeki iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. 13 yıllık evliliklerini sonlandıracakları ve Zeynep Demirel'in boşanma davası açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu haberleri yalanladı. Demirel, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullandı.
Zeynep Demirel de bu haberler hakkında açıklama yaparak, "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" dedi.
Ünlü çift, bu açıklamaların ardından üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Zeynep Sever Demirel, hamilelik pozu vererek karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaştı ve paylaşımına "Fırında bir şey pişiyor" notunu düştü. Demirel çiftinin, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdükleri ve üçüncü çocukları için heyecanlı oldukları gözlemleniyor.
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