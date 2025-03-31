Volkan Konak'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 'Huzur içinde uyu Kuzeyin Oğlu'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 31.03.2025 - 09:30

Ünlü sanatçı Volkan Konak, dün gece hayatını kaybetti. Konak'ın ani vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin Volkan Konak paylaşımları...

NİYAZİ KOYUNCU

"20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa... Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden."

KORAY AVCI

"Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın, ağabeyim oldun, ailemden birisi oldun, sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun, devri daim olsun."

ÖZCAN DENİZ

"Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun."

SİBEL CAN

"Ah be canım"

MERVE ÖZBEY

"Volkan ağabey... Acıma acı eklendi. Sen dünyanın en güzel insanlarından bir tanesiydin. Ah Selma abla ah..."

MUSTAFA SANDAL

"Saygıdeğer meslektaşım Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu."

BENGÜ

"Yapma be Volkan abi"

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

"Aciziz hem de o kadar aciziz ki... Çok üzüldüm. İnanamıyorsun da ama elden ne gelir? Koca bir hiç... Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."

EMRE BELÖZOĞLU

"Çok değerli ağabeyim, kuzenim Volkan Konak'ın vefat haberini almanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Tarifi çok zor... Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

MİNE TUGAY

"Başımız sağolsun. Volkan Konak'ı kaybettik."

ÜMİT ERDİM

"Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu Kuzeyin Oğlu."

YEŞİM SALKIM

"Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin . Bir eş bir baba ve şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hemde sahnede. Volkan Konak nurlarda uyu."

SERDAR ORTAÇ

"Sevgili Volkan Konak'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun."

TALAT BULUT

"Canım Volkan'ım ne acelen vardı... Devrin daim olsun, başımız sağ olsun."

DENİZ SEKİ

"Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberle sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak ölüm yakışmadı sana. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Çok ama çok üzgünüm."

DERYA ULUĞ

"Volkan abi sen çok güzel bir insandın. Çok ama çok üzgünüm. Dilim varmıyor. Mekanın cennet olsun."

GÜLŞEN

"Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?"

EBRU GÜNDEŞ

"Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik... Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak... Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."

ASENA

"Nur içinde yat, mekanın cennet olsun canım abim. Allah sevdiklerine sabırlar versin."