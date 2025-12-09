Volkanik arazide yetiştiriliyor, 6 yılda bir hasat ediliyor!

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde nadasa bırakılan volkanik arazilerde 6 yılda bir yetiştirilen tescilli pirinç, mineral oranıyla dikkat çekiyor. Glisemik endeksi düşük olan, sporcular, çocuklar ve diyabet hastaları için olabildiğince protein oranı yüksek olan bu pirinç, Lyra markasıyla paketlenip istenilen adreslere gönderiliyor.

Firmanın yöneticisi İclal Beşenk, Karacadağ pirincini Diyarbakır ve eşi sayesinde keşfettiğini söyledi. Kimsenin bu pirincin bilincinde olmadığını fark ettiğini belirten Beşenk, "Bununla ilgili tanıtım ve insanların bu sağlıklı pirinci tadabilmesi için bir girişimde bulunuyorum. Volkanik, verimli topraklarda yetişmiş, kar suyu ile beslenmiş, mineral açısından çok zengin bir pirinç. Uzun yıllardır zevkle kullanıyoruz. Birçok insanın da bunu tanımasını istiyorum. Sağlık açısından analiz raporları sonucunda protein oranı çok yüksek. Glisemik endeksi düşük, diyabet hastaları, çocuklar, sporcular için olabildiğince vitamin kaynağı bir pirinç" dedi.

6 YILLIK NADAS SONRASI ORTAYA ÇIKIYOR

Bunun tanıtılması açısından çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Beşenk, "Lyra markası da bereketli hasadı ifade ettiği için onu seçtik. İnsanların en azında bunu tatmasını istiyoruz. Dünyada, değerinin hak ettiği yere gelmesi için uğraşıyoruz. Nisan-mayıs aylarında ekiliyor, eylül ayı sonu, ekim başı gibi hasat yapılıyor. İlaçsız topraklarda ve ilaçsız bir şekilde üretilen bir pirinç. 6 yıl boyunca nadasa bırakılan topraklarda yetişen bir ürün. Topraklar ve üretim şartları sebebiyle protein oranı çok yüksek" diye konuştu.

Beşenk, Karacadağ pirincinin normal pirinçlerden daha koyu bir renge sahip olduğunu ifade ederek, "Şekil olarak da diğer pirinçler gibi düzgün şekilde değil. Bunun sebebi, tarladan alınıp direkt tüketicinin sofrasına iletmek istiyoruz. Fabrika aşamasında her hangi bir beyazlatma, ya da uzun ömürlü olabilmesi için her hangi kimyasal işleme maruz kalmıyor. Siparişle istenildiği kadar paketleyip evlerine gönderilen bir pirinç. Olabildiğince sürecin ve kendisinin doğal kalması için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.