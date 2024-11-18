Volkanik dağlara yakın tehlikeli şehirler

Yayınlanma: 18.11.2024 - 18:29

Güncelleme: 18.11.2024 - 18:29

Hem aktif volkanların patlama riski hem de bu patlamaların yol açtığı yan etkiler (lav akıntıları, kül bulutları, laharlar ve tsunamiler) nedeniyle bu bölgelerde yaşamak ciddi riskler taşır. İşte volkanik dağlara yakın olmasıyla bilinen ve potansiyel tehlike altında olan bazı şehirler...

1. Napoli, İtalya

Tehlike: Vezüv Yanardağı

Napoli, Avrupa'nın en tehlikeli volkanlarından biri olan Vezüv'ün eteklerinde yer alır. M.S. 79 yılında Pompei ve Herculaneum şehirlerini yok eden Vezüv, günümüzde yaklaşık 3 milyon kişiyi tehdit etmektedir. Vezüv'ün patlama ihtimali hâlâ aktif olarak tartışılmaktadır.

2. Cakarta, Endonezya

Tehlike: Merapi Yanardağı

Endonezya'nın başkenti Cakarta, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı’na oldukça yakın bir konumda yer alır. Merapi, düzenli aralıklarla patlayarak çevresindeki yerleşim yerlerine zarar verir. Bunun yanı sıra lav akıntıları ve kül yağmurları şehirde ciddi risk oluşturur.

3. Quito, Ekvador

Tehlike: Pichincha Yanardağı

Ekvador’un başkenti Quito, Pichincha Yanardağı’nın eteklerinde kurulmuştur. Bu aktif volkan, geçmişte defalarca patlama yaşamış ve şehri kül yağmurları ile etkilemiştir. Quito’nun yoğun nüfusu, olası bir patlamanın etkilerini daha da tehlikeli hale getiriyor.

4. Kagoshima, Japonya

Tehlike: Sakurajima Yanardağı

Japonya'nın Kagoshima şehri, aktif bir volkan olan Sakurajima'nın hemen yanında bulunur. Sakurajima neredeyse sürekli küçük patlamalar gerçekleştirir, ancak büyük bir patlama riski her zaman vardır. Bu durum, Kagoshima’yı hem volkanik kül yağmurları hem de lav akıntıları açısından tehlikeli bir bölge haline getiriyor.

5. Seattle, ABD

Tehlike: Rainier Dağı

Rainier Dağı, Washington eyaletindeki Seattle şehrine yakın bir volkanik dağdır. Volkanın etrafındaki yoğun kar ve buzullar, bir patlama durumunda hızlı eriyerek büyük çamur akıntılarına (lahar) neden olabilir. Bu akıntılar, Seattle bölgesinde yıkıcı etkiler yaratabilir.