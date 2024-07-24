The Economist açıkladı: 2024'ün en yaşanabilir şehirleri

The Economist Intelligence Unit (EIU), 2024 Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri listesini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:14
The Economist açıkladı: 2024'ün en yaşanabilir şehirleri
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The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından dünyanın 173 şehrinde yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en yaşanabilir şehri Avusturya'nın başkenti Viyana oldu.

1. Viyana, Avusturya

2. Kopenhag, Danimarka

3. Zürih, İsviçre

4. Melbourne, Avustralya

5. Calgary, Kanada ve Cenevre, İsviçre 

6. Sidney, Avustralya ve Vancouver, Kanada

7. Osaka, Japonya ve Auckland, Yeni Zelanda 

8. Adelaide, Avustralya

9.Toronto, Kanada

10. Helsinki, Finlandiya

11. Tokyo, Japonya

12.Perth, Avustralya

13. Brisbane, Avustralya

14. Frankfurt, Almanya ve Lüksemburg, Lüksemburg

15.Amsterdam, Hollanda

16. Wellington, Yeni Zelanda

EIU, her yıl istikrar, sağlık hizmeti, kültür, çevre, eğitim ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılmış 30 göstergeyi kullanarak dünyanın en yaşanabilir şehrini seçiyor. İncelemede 173 şehir, 100 puanlık bir ölçekte sıralanıyor.


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