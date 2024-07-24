The Economist açıkladı: 2024'ün en yaşanabilir şehirleri
The Economist Intelligence Unit (EIU), 2024 Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri listesini açıkladı.
The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından dünyanın 173 şehrinde yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en yaşanabilir şehri Avusturya'nın başkenti Viyana oldu.
1. Viyana, Avusturya
2. Kopenhag, Danimarka
3. Zürih, İsviçre
4. Melbourne, Avustralya
5. Calgary, Kanada ve Cenevre, İsviçre
6. Sidney, Avustralya ve Vancouver, Kanada
7. Osaka, Japonya ve Auckland, Yeni Zelanda
8. Adelaide, Avustralya
9.Toronto, Kanada
10. Helsinki, Finlandiya
11. Tokyo, Japonya
12.Perth, Avustralya
13. Brisbane, Avustralya
14. Frankfurt, Almanya ve Lüksemburg, Lüksemburg
15.Amsterdam, Hollanda
16. Wellington, Yeni Zelanda
EIU, her yıl istikrar, sağlık hizmeti, kültür, çevre, eğitim ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılmış 30 göstergeyi kullanarak dünyanın en yaşanabilir şehrini seçiyor. İncelemede 173 şehir, 100 puanlık bir ölçekte sıralanıyor.
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