Vücudu kağıt gibi katlayan hastalık: Kuadriseps Kontraktürü

Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:33

Güncelleme: 20.03.2024 - 13:33

Yakın tarihimizde hatırlayacağımız önemli hastalıklardan biri Corona Virüstü, ancak bu hastalıktan daha kötü ve ismini duymadığımız yüzlerce hastalık var... Kuadriseps Kontraktürü de bu hastalıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu haberimizde vücudun adeta kağıt gibi katlanmasına neden olan Kuadriseps Kontraktürünü inceleyeceğiz...

KUADRISEPS KONTRAKTÜRÜ HASTALIĞI NEDİR?

Kuadriseps kontraktürü, doğuştan veya sonradan görülebilen oldukça nadir ve ilginç bir kas hastalığı. Bacaklardaki kasların kemiklerle aynı hızda ve oranda gelişmemesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Hastaların dizlerindeki kuadriseps adı verilen kas grubundaki bağların anormal derecede sıkışması, kısalması veya esnekliğinin kaybolması ile ortaya çıkan hastalık, yaşam standartlarını ciddi şekilde düşüren bir gelişim bozukluğuna sebebiyet veriyor.

AFRİKALI ULRICH'İN ŞANSIZ HİKAYESİ

Kuadriseps kontraktürü hastalığı ile dünyaya gelen talihsiz çocuk yaşıtlarından hayli farklı görünüyordu, yalnızca birkaç adım atabilmek için dahi büyük bir mücadele veriyordu ve sahip olduğu gelişim bozukluğu sebebiyle akranlarının zorbalığına maruz kalıyordu. Üstelik talihsiz çocuğun ailesi oldukça yoksuldu. Bu sebeple yaşamını ciddi şekilde zorlaştıran hastalığına rağmen ailesine yardımcı olması gerekiyordu. Ulrich’in, sıra dışı hastalığın pençesinden kurtulamamasının sebebi de yoksulluktan başka bir şey değildi. Çünkü Kuadriseps kontraktürünün, ameliyat ile tedavi edilmesi mümkün.

Düzenlenen bağış kampanyaları sayesinde ameliyat için gerekli olan para bulundu ve Ulrich uzun ve zorlu bir ameliyatın ardından kaslarının kemiklerine kıyasla daha yavaş büyümesine ve bu nedenle vücudunun katlanmasına sebep olan hastalıktan kurtuldu, sağlığına kavuştu.