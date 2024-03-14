'Cesur Yeni Dünya' gerçek oluyor: Bilim insanları yapay testisler oluşturacak

Bilim insanlarının yapay testisler üzerindeki çalışmaları, tıp dünyasında büyük bir devrimin habercisi olabilir. Bu gelişme, üreme sağlığı alanında çığır açacak ve gelecekteki tedavi yöntemlerini şekillendirecek potansiyele sahip.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:32
'Cesur Yeni Dünya' gerçek oluyor: Bilim insanları yapay testisler oluşturacak
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"Cesur Yeni Dünya" romanında hayal edilen geleceğe bir adım daha yaklaşıyoruz! Bilim insanları, yapay testisler oluşturma konusundaki araştırmalarını hızlandırıyor. Bu çalışmalar, üreme sağlığı alanında önemli bir ilerleme vadederken, kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına çözüm bulma potansiyeline sahip olacak...

YAPAY TESTİSLER GELECEK İÇİN UMUD VAAT EDİCİ

Goodman Yaşam Bilimleri Fakültesi ve Nanoteknoloji Enstitüsü'nde kıdemli öğretim görevlisi Nitzan Gönen, "Yapay testisler, testis gelişimi ve işlevi üzerine temel araştırmalar için umut verici bir modeldir ve bu model, cinsel gelişim ve kısırlık bozuklukları için terapötik uygulamalara dönüştürülebilir." dedi.

ORGANOIDLER GELİŞTİRİLDİ

Uluslararası Biyolojik Bilimler Dergisi'nde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada Gonan'ın laboratuvarı, doğal bir testisin boru şeklindeki yapılarına benzeyen, Organoid adı verilen küçük yapay organları başarıyla yarattı. Organoidler, doğal organlara benzeyen ve organ gelişimi ve hastalıklarına yeni bakış açıları sunan, yapay olarak büyütülmüş küçük hücre kütleleridir.

Bu yapay organ benzeri yapıları oluşturmak için Gönen ve meslektaşları, yeni doğmuş farelerden olgunlaşmamış testis hücreleri topladı ve kültürledi. Hücreler laboratuvarda dokuz hafta boyunca büyütüldü; bu, teorik olarak sperm üretimi ve hormon salgılama sürecini tamamlamaları için yeterli bir süre.

Laboratuvarda bir çift küçük yapay testis oluşturuldu; bilim insanları bunun erkek kısırlığına çözüm sağlayacağını ve testis gelişimi ve işlevine ilişkin anlayışımızı geliştireceğini umuyor.


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