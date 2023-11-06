Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:36

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:36

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi.

Tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaşım yaptı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın paylaşımı şöyle:

"Salyangozun mektubu

"Birkaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu.

Mektubunda şunu söylediğini duydum: 'Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde."

Vuslat Doğan Sabancı'nın aylar sonra yaptığı paylaşımın ardından sevenleri ve takipçileri 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nı da bünyesinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmişti. Botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralanmıştı.

Yunan Sahil Güvenliği, kazayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu. Kazanın ardından yüzer ambulansla Bodrum'a götürülerek ameliyat edilen dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Vuslat Doğan Sabancı da Ali Sabancı'nın ardından İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne getirilmişti.

Doğan Holding ve Esas Holding, 4 Eylül'de yaptıkları açıklamada geçirdikleri deniz kazası sonrası Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı’nın tedavisinin ise normal odada devam ettiğini bildirmişti.