Web Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir sistemdir. Peki, Web Tapu nedir? Web Tapu nasıl kullanılır? Web Tapu sistemine nasıl girilir?

WEB TAPU NEDİR?

Web Tapu sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 2017 yılında hayata geçirildi. Bu sistem sayesinde T.C. yurttaşları taşınmazlarını internet ortamından takip edebiliyor ve yönetebiliyor.

Web tapu sistemi ile tapu müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu da yapılabiliyor ve gerekli belgeler online şekilde tapu müdürlüklerine gönderilebiliyor. Ayrıca web tapu sistemi sadece taşınmazı olan yurttaşları tarafından değil herkes tarafından kullanılabiliyor.

WEB TAPU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Web tapu sorgu işlemleri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından çevrimiçi hizmet olarak sorguya açılmıştır. İlgili taşınmazın bilgilerini girerek taşınmazı görüntüleyip inceleyebilirsiniz. Web adresinden ‘E-hizmet’ simgesine tıklayarak Türkiye’deki tüm taşınmazlara tek tıkla ulaşabilirsiniz.

WEB TAPU İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Web tapu ile size ait olan tüm gayrimenkullerinizin tapu kaydı ve tapu senedi işlemlerini gerçekleştirebilir, Tapu ve Kadastro harçları ve döner sermaye ücreti ödemelerini yapabilirsiniz. Ayrıca sahtecilik girişimlerine karşı taşınmazlarınızla ilgili beyan bildirmesi işlemlerini de artık web tapu uygulamasıyla halledebilirsiniz.