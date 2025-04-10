Whatsapp'ın desteklemeyeceği telefon modelleri hangileri? İşte Whatsapp'ın açılmayacağı telefonlar...

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:17

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:19

Whatsapp, iOS'un bazı sürümlerini desteklemeyeceğini açıkladı. Peki, Whatsapp'ın desteklemeyeceği telefon modelleri hangileri? İşte Whatsapp'ın açılmayacağı telefon modelleri

WHATSAPP HANGİ SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK?

Whatsapp'tan yapılan açıklamaya göre; 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni iOS sürümleri desteklenecek. Diğer sürümleri kulananlar artık Whatsapp uygulamasına giriş yapamayacak.

2025 WHATSAPP UYGULAMASININ KULLANILMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ LİSTESİ

1. iPhone 6

En fazla iOS 12.5.7’ye kadar güncellenebiliyor. Dolayısıyla WhatsApp desteği 5 Mayıs 2025 itibarıyla sona erecek.

2. iPhone 6 Plus

En fazla iOS 12.5.7’ye kadar destekliyor. Aynı şekilde destek dışı kalacak.

3. iPhone 5s

En fazla iOS 12.5.7’ye kadar güncelleniyor. Zaten uzun süredir çoğu uygulamadan destek almıyor.

iPhone 6s ve 6s Plus

iOS 15’e kadar güncelleme alabiliyorlar, ama iOS 15.1’e değil.

(Burada bazı karışıklıklar oluyor çünkü iOS 15.1'e geçebilen cihazlar da var. Bu nedenle, eğer cihazda iOS 15.1'e yükseltme yapılamıyorsa, WhatsApp çalışmayacak.

5. iPhone SE (1. nesil) – (2016 modeli)

Genellikle iOS 15’e kadar güncelleme aldı, ama bazı modeller 15.1’e kadar çıkamıyor. Eğer cihaz 15.1'e yükseltilemiyorsa, destek sona erer.