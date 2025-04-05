iOS 18.4 ile iPhone'dan silinen uygulamalar geri dönüyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 00:00

iOS 18.4 güncellemisini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları silmiş olduğu uygulamaların geri geldiğini fark etti. Bu durumu Reddit başta olmak üzere forumlarda şikayet eden iPhone kullanıcıları, sorunun iOS 18.4 güncellemesinden sonra baş gösterdiğini söylüyor.

Kullanıcılar, kısa süre önce değil, aylar önce silmiş oldukları uygulamaların dahi telefonlarına tekrar yüklendiğini söylüyor.

Bazı kişiler hacklendiklerini ya da bu geri gelen uygulamaların spam olduğunu düşünse de sorun direkt güncelleme kaynaklı görünüyor. Bu sebeple, Apple'ın konu hakkında açıklama yapması ya da sorunu çözmesi için yeni bir güncelleme göndermesi bekleniyor.