Apple'ın iPhone üretim üssü Çin'den kaydırılıyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:27

Güncelleme: 08.04.2025 - 19:27

Apple, Trump yönetiminin aldığı Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan ek vergilerden en çok etkilenen şirketlerden biri. Bu sebeple, iPhone'lara ve diğer bazı ürünlere eklenecek gümrük vergilerinden kaçmak istiyor.

ABD'DE iPHONE FİYATLARI ARTACAK

Apple'ın iPhone'larının bir kısmı Çin'de üretiliyor. Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 54 oranında uygulanacak vergiler ise Apple'ın üretim üssünü değiştirmesine neden olacak.

Analistler, Apple'ın bu tarz bir hamle yapmazsa ABD'deki iPhone fiyatlarını artırmak zorunda kalacağını söylüyor. Bu da yüzde 30 ve yüzde 40'lık bir artışa denk geliyor.

Çin'deki yüzde 54 oranındaki vergiye ek olarak Apple'ın bir üretim üssü Hindistan'dan gelen ürünlere yüzde 26'lık vergi bulunuyor.

Brezilya neden konuşuluyor?

Çünkü ABD, Brezilya'ya yüzde 10'luk gibi diğer ülkelere oranla daha düşük bir vergi oranı sunuyor. Brezilya'daki Foxconn fabrikasının iPhone 16'nın standart modellerini üretmek için görevlendirildiği ancak Pro modeller için halen ithalat yapılması gerektiği aktarılıyor.