Will Smith için kader günü: Oscar Akademi heyeti toplanıyor

08 Nisan 2022 Cuma, 08:30

Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası yaptırımları tartışmak üzere erken toplanıyor.

18 Nisan yerine bugün toplanmaya karar veren Akademi'nin başkanı David Rubin, "Bunun zamanında ele alınması, ilgili herkesin çıkarınadır" dedi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" demişti.

Smith'in istifasını kabul eden Akademi heyeti cuma günü yapacağı toplantıyla ilgili açıklamasında; askıya alma veya ihraç etmenin artık bir olasılık olmadığını ancak başkaca yaptırımları tartışacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla hala gündemde.

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.