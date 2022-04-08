Will Smith için kader günü: Oscar Akademi heyeti toplanıyor
Bu yıl 94'üncü kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in karısı Jada'nın saçlarıyla ilgili espri yapan Chris Rock'a attığı tokat damga vurmuştu. Dünya gündemine oturan skandala ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Akademi heyeti, Smith'e yönelik yaptırımları tartışmak üzere toplanıyor.
Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi
üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası
yaptırımları tartışmak üzere erken toplanıyor.
18 Nisan yerine bugün toplanmaya karar veren Akademi'nin
başkanı David Rubin, "Bunun zamanında ele alınması, ilgili herkesin
çıkarınadır" dedi.
İSTİFA ETMİŞTİ
Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa
ettiğini açıklamış "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve
bağışlanamaz" demişti.
Smith'in istifasını kabul eden Akademi heyeti cuma günü
yapacağı toplantıyla ilgili açıklamasında; askıya alma veya ihraç etmenin artık
bir olasılık olmadığını ancak başkaca yaptırımları tartışacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda
düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un
yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı
tokatla hala gündemde.
Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar
Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a
sahneye çıkıp tokat atmıştı.
"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"
Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar
yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve
"Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir
biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi'
filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri
canlandırıyordu.
Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat
atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena
tokatladı" demişti.
Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını
o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında,
"Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha
da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini
kullanmıştı.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.
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