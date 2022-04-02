Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi'den istifa etti

02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:29

Geçen pazar günü 94. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde sunucu Chris Rock'a canlı yayında tokat attıktan sonra hakaret eden oyuncu Will Smith dikkat çekici bir karar aldı. Will Smith, Akademi’den istifa ettiğini duyurdu.

Gelişmeyi ABD merkezli Variety dergisi duyurdu.

Smith yaptığı açıklamada, yaptıklarını 'şok edici, acı verici ve affedilemez' olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi.

"SONUÇLARINA KATLANACAĞIM"

Smith, “Yaptıklarımı tamamen kabul ediyorum ve sonuçlarına katlanacağım. Tokat atmam şok ediciydi, acı vericiydi ve mazur görülemezdi. Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, birçok yakın arkadaşımı, sevdiklerimı, etkinliğe katılanları ve dünyanın her yerinden bu töreni izleyenlerı içeriyor” dedi.

Will Smith, yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım. Kalbim kırık" diye konuştu. Yıldız oyuncu, 'bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.