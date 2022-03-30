Will Smith'e 'polis ziyareti'
94. Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a attığı tokatla dünya gündemine oturan Will Smith'in evini polis ziyaret etti. Ekipler, Smith'in malikanesinin üzerinde drone görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ancak drone bulunamadı.
Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde olmayı sürdürüyor.
Son olarak, attığı tokatla dünya gündemine oturan Will Smith'in evini polis ziyaret etti. Ünlü oyuncunun, ABD'nin Los Angeles kentindeki malikanesinin üzerinde drone görülünce polis ekipleri dün bölgeye gitti.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Los Angeles County Şerif Bürosu Sözcüsü Lizette Salcon, bir polis aracının Smith'in evine uğradığını doğruladı.
DRONE BULUNAMADI
Salcon, drone ihbarının yapıldığını açıklasa da Smith ailesinin mi yoksa komşuların mı kendileriyle temasa geçtiğini açıklamadı. Öte yandan drone bulunamadı:
"Drone'un yerini tespit etmek, paparazzi olup olmadığını görmek ve neler yaşandığını anlamak için oraya bir ekip gönderdik. Ancak memurlar vardığında drone'u bulamadı. Hava aracı bölgeyi çoktan terk etmişti."
Sheriffs visit Will Smith's home after star slaps Chris Rock https://t.co/bvv7hNFBzu pic.twitter.com/qgHzl4dfSn— Page Six (@PageSix) March 30, 2022
NE OLMUŞTU?
Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.
Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.
Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.
Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.
İlgili Haberler
- Oscar'a damga vuran tokat olayının ardından, Will Smith'in eşi Jada Pinkett'dan ilk açıklama
- ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor
- Akademi'den Will Smith'e kınama: İnceleme başlatıldı
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Türkmenistan’da camiler, cemaatle ibadete yeniden açıldı
- Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda buna dikkat!
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…