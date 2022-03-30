Will Smith'e 'polis ziyareti'

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:33

Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde olmayı sürdürüyor.

Son olarak, attığı tokatla dünya gündemine oturan Will Smith'in evini polis ziyaret etti. Ünlü oyuncunun, ABD'nin Los Angeles kentindeki malikanesinin üzerinde drone görülünce polis ekipleri dün bölgeye gitti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Los Angeles County Şerif Bürosu Sözcüsü Lizette Salcon, bir polis aracının Smith'in evine uğradığını doğruladı.

DRONE BULUNAMADI

Salcon, drone ihbarının yapıldığını açıklasa da Smith ailesinin mi yoksa komşuların mı kendileriyle temasa geçtiğini açıklamadı. Öte yandan drone bulunamadı:

"Drone'un yerini tespit etmek, paparazzi olup olmadığını görmek ve neler yaşandığını anlamak için oraya bir ekip gönderdik. Ancak memurlar vardığında drone'u bulamadı. Hava aracı bölgeyi çoktan terk etmişti."

Sheriffs visit Will Smith's home after star slaps Chris Rock https://t.co/bvv7hNFBzu pic.twitter.com/qgHzl4dfSn — Page Six (@PageSix) March 30, 2022

NE OLMUŞTU?

Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.