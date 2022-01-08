Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot: 'Mümkün olsa haftada bir doğururum'

08 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

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InStyle dergisinin Sert Kadınlar konulu şubat sayısı için açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı Gal Gadot, çocuk doğurmakla ilgili tecrübelerini samimi biçimde anlattı ve "doğum yapmayı" sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıkladı.

Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum. Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz" ifadelerini kullandı.

"HAMİLELİKLER BENİM İÇİN ZORLU"

Ancak eşi Yaron Varsano'yla 10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kıza sahip Red Notice filminin yıldızı, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu kabul etti.

Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu. Hasta hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum" sözlerini kaydetti.

Gadot, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının, yaşamının "mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı" bir yönü olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Mümkün mertebe mahrem tuttuğumdan emin olduğum tek şey onlar. Saf, güvende ve koruma altında kalmalarını istiyorum. Çok şey paylaşıyorum. Herkesin ilişki kurabileceği veya bir şeyler öğrenebileceği deneyimlerden geçtiysem, bunun harika olduğuna inanıyorum. Fakat ailem söz konusuysa gayet korumacıyımdır" itirafında bulundu.

"YAPTIĞIM EN SERT ŞEY AİLE HAYATIMI VE OYUNCULUK KARİYERİMİ BİR ARADA GÖTÜRMEK"

Gadot, InStyle söyleşisinde ayrıca yaptığı en sert şeyin, hamileliğin ortasındayken veya çocuk büyütürken bir film üzerinde çalışmak olduğunu belirtti. Wonder Woman yıldızı, kariyerini ve ebeveynliği bir arada götürdüğü hayatından bahsederken, "Setteyken bir uçurtma gibisiniz. Çok yükseğe uçabilir ve havayı yakalamaya çalışabilirsiniz. Sonra bir anne olarak asıl vardiyanızı icra etmek için eve dönersiniz. Yaptığım en sert şey bu: Aile hayatımı ve oyunculuk kariyerimi bir arada götürmek" diye ekledi.