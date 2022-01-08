Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot: 'Mümkün olsa haftada bir doğururum'
Üç çocuk annesi, dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot, verdiği bir röportajda çocuk doğurmaya dair deneyimlerini paylaştı. Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum" dedi. Gadot, annelik sevgisini ve doğum yapmanın kendisi için ne kadar "büyülü" olduğunu anlattı.
Fotoğraf: Reuters
InStyle dergisinin Sert Kadınlar konulu şubat sayısı için
açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı Gal Gadot, çocuk
doğurmakla ilgili tecrübelerini samimi biçimde anlattı ve "doğum
yapmayı" sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıkladı.
Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum. Çok
büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı
verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz"
ifadelerini kullandı.
"HAMİLELİKLER BENİM İÇİN ZORLU"
Ancak eşi Yaron Varsano'yla 10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki
Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kıza sahip Red Notice filminin yıldızı,
migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için
daha zor olduğunu kabul etti.
Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu. Hasta
hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum" sözlerini kaydetti.
Gadot, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu
olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının,
yaşamının "mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı" bir yönü olduğunu
açıkladı.
Ünlü oyuncu, "Mümkün mertebe mahrem tuttuğumdan emin
olduğum tek şey onlar. Saf, güvende ve koruma altında kalmalarını istiyorum.
Çok şey paylaşıyorum. Herkesin ilişki kurabileceği veya bir şeyler
öğrenebileceği deneyimlerden geçtiysem, bunun harika olduğuna inanıyorum. Fakat
ailem söz konusuysa gayet korumacıyımdır" itirafında bulundu.
"YAPTIĞIM EN SERT ŞEY AİLE HAYATIMI VE OYUNCULUK
KARİYERİMİ BİR ARADA GÖTÜRMEK"
Gadot, InStyle söyleşisinde ayrıca yaptığı en sert şeyin, hamileliğin ortasındayken veya çocuk büyütürken bir film üzerinde çalışmak olduğunu belirtti. Wonder Woman yıldızı, kariyerini ve ebeveynliği bir arada götürdüğü hayatından bahsederken, "Setteyken bir uçurtma gibisiniz. Çok yükseğe uçabilir ve havayı yakalamaya çalışabilirsiniz. Sonra bir anne olarak asıl vardiyanızı icra etmek için eve dönersiniz. Yaptığım en sert şey bu: Aile hayatımı ve oyunculuk kariyerimi bir arada götürmek" diye ekledi.
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