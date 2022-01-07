Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi
İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bilim insanları, yağmur ormanlarının korunması üzerine çağrılarda bulunan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çevre yanlısı çalışmaları nedeniyle, nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leo ismini vermeye karar verdi.
Kamerun ile Nijerya arasındaki sınırı belirleyen Cameroon ormanlarında keşfedilen nesli tehdit altında olan bir ağaç türüne, 'Uvariopsis dicaprio' ya da kısaca 'Leo' ismi verildi.
Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; gövdesinden büyüyen parlak sarı çiçeklere sahip küçük ve tropikal, yaprak dökmeyen bir ağaç türü olan Uvariopsis dicaprio, ylang ylang ailesinin bir üyesi olarak kabul edilecek.
Ağaç türüne DiCaprio'nun ismini vermeye karar veren bilim insanlarından Martin Cheek, "DiCaprio'nun Ebo Ormanının yağmalanmasını durdurmakta hayati bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.
Orta Afrika'daki en geniş yağmur ormanlarından biri olan Ebo ormanı, DiCaprio'nun sosyal medyada paylaşım yaparak ormanın tahrip edilmesi girişimlerine karşı çıkmadan önce, ağaç kesimine açılmış uluslararası uzmanlar ise yetkililere ender rastlanan bitki ve hayvan türlerinin korunması çağrısında bulunmuştu. Ormandaki eşsiz bitki ve çiçek türlerinin yanı sıra goriller, şempanzeler ve filler de burada yaşıyor.
Scientists named a tree in Cameroon’s tropical Ebo forest Uvariopsis dicaprio after the famous actor. The tree, an evergreen that grows vibrant glossy yellow-green flowers on its trunk, was previously unknown to science.— NowThis (@nowthisnews) January 7, 2022
Read the full thread: https://t.co/BhLOPjcNLx pic.twitter.com/oLuQ5gOuLX
2022’DE İSİMLENDİRİLEN İLK AĞAÇ OLDU
Leo ağacı, Kew bilim insanlarınca 2022'de isimlendirilen ilk bitki türü oldu.
Oscar ödüllü DiCaprio, uzun bir süredir iklim değişikliği ve çevre konularında hak savunuculuğu yapan, ve son olarak da 'Don't Look Up' filmiyle bilimsel gerçeklerin inkarının dünyanın sonuna gitmekte nasıl bir etki yarattığına espirili bir dille vurgu yapmıştı.
DiCaprio'nun 1998'de kurduğu bir vakıf ise, Afrika'daki fillerin korunmasından, Kaliforniya'daki bazı doğal habitatların emniyete alınmasına dek pek çok çevresel meselelerde çalışmalar yürütüyor.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı
- Alkol ve sigara zammına isyan etti
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'iddianame' cevabı