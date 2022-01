Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi

Kamerun ile Nijerya arasındaki sınırı belirleyen Cameroon ormanlarında keşfedilen nesli tehdit altında olan bir ağaç türüne, 'Uvariopsis dicaprio' ya da kısaca 'Leo' ismi verildi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; gövdesinden büyüyen parlak sarı çiçeklere sahip küçük ve tropikal, yaprak dökmeyen bir ağaç türü olan Uvariopsis dicaprio, ylang ylang ailesinin bir üyesi olarak kabul edilecek.

Ağaç türüne DiCaprio'nun ismini vermeye karar veren bilim insanlarından Martin Cheek, "DiCaprio'nun Ebo Ormanının yağmalanmasını durdurmakta hayati bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.

Orta Afrika'daki en geniş yağmur ormanlarından biri olan Ebo ormanı, DiCaprio'nun sosyal medyada paylaşım yaparak ormanın tahrip edilmesi girişimlerine karşı çıkmadan önce, ağaç kesimine açılmış uluslararası uzmanlar ise yetkililere ender rastlanan bitki ve hayvan türlerinin korunması çağrısında bulunmuştu. Ormandaki eşsiz bitki ve çiçek türlerinin yanı sıra goriller, şempanzeler ve filler de burada yaşıyor.

Scientists named a tree in Cameroon’s tropical Ebo forest Uvariopsis dicaprio after the famous actor. The tree, an evergreen that grows vibrant glossy yellow-green flowers on its trunk, was previously unknown to science.



Read the full thread: https://t.co/BhLOPjcNLx pic.twitter.com/oLuQ5gOuLX