Wordle'ın masa oyunu versiyonu geliyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:24

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) ünlü kelime oyunu Wordle'ın masa oyunu versiyonu çıkıyor.

Amerikan oyun firması Hasbro ve NYT işbirliğinde hazırlanan ‘Wordle: The Party Game’, büyük popülerlik kazanan çevrimiçi Wordle oyununu kağıt ve kalemle oynanabilir hale getiriyor.

Wordle'da oyuncular internet üzerinden her gün 5 harfli bir kelimeyi en fazla 6 hamlede tahmin etmeye çalışıyor.

Web tabanlı hali tek kişilik olan Wordle, yeni versiyonda çok oyunculu hale geliyor.

1 Ekim'de piyasaya sürüleceği duyurulan ‘Wordle: The Party Game’'de 5 harflik kelimeyi oyunu yöneten bir kişi belirliyor ve diğer oyuncular kelimeyi tahmin etmek için birbirleriyle yarışıyor.

Oyuncu ne kadar az hamlede kelimeyi tahmin ederse o kadar az puan alıyor ve oyun sonunda en az puanı alan kişi galip oluyor.

İnternette günde yalnızca bir kelime tahmin etme şansı verilirken, masa oyunu versiyonunda kelimeyi oyuncular belirlediği için hiçbir sınır yok.

NYT, ABD'li yazılımcı Josh Wardle tarafından yaratılan oyunu 31 Ocak'ta halka açıklanmayan bir fiyattan satın almıştı.

Bazı oyuncularsa NYT uygulamayı satın aldığından beri oyunun zorlaştığına dair sosyal medyada yorumlar yapmıştı.

Wordle'dan ilhamla tasarlanan ve martta piyasaya sürülen Heardle da büyük ilgi görmüştü.

Kullanıcıların girişini dinledikleri bir şarkının kime ait olduğunu tahmin etmeye çalıştığı Heardle, bu hafta ünlü müzik platformu Spotify tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe