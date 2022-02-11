Kelime oyunu Wordle, rehin alınan 80 yaşındaki kadının hayatını kurtardı
ABD'de 80 yaşındaki bir kadının evine giren saldırgan, talihsiz kadını 20 saat rehin aldı. Kızı, annesi günlük Wordle skorunu kendisine göndermeyince şüphelendi ve polislere haber verdi. 80 yaşındaki kadın, bu sayede hayatta kaldı.
Önceki günlerde New York Times'a satılması ile gündem olan Wordle isimli kelime oyunu, bu kez de bir kadının hayatını kurtarmaya yardımcı olmasıyla gündeme geldi. ABD'de yaşanan olayda 80 yaşındaki kadın, bu oyun ile kızı arasındaki bir diyalogdan ötürü bugün hala hayatta.
YAŞLI KADINI BODRUMA KİLİTLEDİ
WebTekno'da yer alan habere göre; ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan Denyse Holt isimli yaşlı kadının evine bıçaklı birisi girdi. O sırada yatağında olan talihsiz kadının yatağına atlayan adam, bağırması durumunda onu keseceğini söyledi. Kimliği açıklanmayan saldırgan, bir süre sonra yaşlı kadını evinin bodrumuna kilitledi. 80 yaşındaki kadın, neredeyse bir gün boyunca ilaçlarından ve yiyeceklerden mahrum kalmıştı.
KABUS 20 SAAT SÜRDÜ
Yaşadığı olayı anlatan 80 yaşındaki kadın, kabus gibi olayın 20 saat civarında sürdüğünü, bodrumda mahsurken "Kendi kendime 'Böyle ölmek istemiyorum. Çocuklarım annelerinin cinayete kurban gittiğini duysun istemiyorum' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.
Kadın, o gün yapamadığı şeylerden bir tanesinin de Wordle skorunun kızına atamamak olduğunu belirtti. İşte bu da kadının hayatını kurtaran esas noktaydı.
Denyse Holt'un istisnasız her gün Worlde muhabbeti yaptığı kızı, annesinin o gün kendisine ulaşmamasından şüpheleniyor. Bunun üzerine önce kardeşleriyle sonra da annesinin komşularıyla iletişime geçen kadın, arabanın yerli yerinden duruyor olmasından iyice şüphelenerek polise haber veriyor. Bunun üzerine olay yerine giden polisler, 80 yaşındaki kadını kurtarıyorlar. 32 yaşındaki saldırganı gözaltına alan ve soruşturma başlatan kolluk kuvvetleri, adamın akıl sağlığından şüpheleniyorlar.
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